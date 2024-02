Clorox Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier momentan "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für Clorox auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 66,9 Punkte, was darauf hindeutet, dass Clorox weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch beim 25-Tage-RSI (Wert: 33,87) zeigt sich, dass Clorox auf dieser Basis als "Neutral" eingestuft wird.

In den sozialen Medien wurde Clorox in den letzten zwei Wochen hauptsächlich negativ bewertet, was zu der Einschätzung "Schlecht" führt. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab 2 Gut- und 0 Schlecht-Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Die Bewertungen von 6 Analysten für die Clorox-Aktie aus den vergangenen zwölf Monaten ergeben im Durchschnitt ein "Schlecht"-Rating. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten zeigen eine mögliche negative Entwicklung von -11,92 Prozent ausgehend vom letzten Schlusskurs. Daher erhält Clorox von den Analysten insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Abschließend zeigt die technische Analyse, dass die Clorox-Aktie basierend auf der 200-Tage-Linie als "Neutral" eingestuft wird, während das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein "Gut"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse.

