Clorox Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Die Clorox-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 147,49 USD verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 153,20 USD lag, was einer Abweichung von +3,87 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachten wir jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 144,26 USD, während der letzte Schlusskurs um +6,2 Prozent darüber liegt. Daher ergibt sich eine "Gut"-Bewertung für die Clorox-Aktie auf dieser Grundlage.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 33,17, was 30 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 47. Dies führt zu einer Unterbewertung des Titels, wodurch er auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Clorox-Aktie zeigt, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 34 eine neutrale Situation, die ebenfalls zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist die Clorox-Aktie mit 3,4 Prozent eine leicht höhere Rendite auf als der Branchendurchschnitt von 3,12 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Zusammenfassend erhält die Clorox-Aktie aufgrund der oben genannten Analysen insgesamt eine positive Bewertung.