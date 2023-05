Clorox Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Am 25.05.2023, 07:11 Uhr notiert die Aktie Clorox an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 160.02 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Haushaltsprodukte".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Buy". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger. Dies führt zu einem "Buy"-Rating. Damit erhält die Clorox-Aktie ein "Buy"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Für die Clorox sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Hold", da 1 Buc, 5 Hold, 7 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Clorox vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Clorox. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 141,55 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um -11,34 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 159,65 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Sell". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Hold".

3. Fundamental: Die Aktie von Clorox gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 40,47 insgesamt 80 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Haushaltsprodukte", der 199,5 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".