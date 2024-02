Clorox Aktie: Tut sie es schon wieder?

Weitere Suchergebnisse zu "Eagle Bancorp":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Das aktuelle KGV von Clorox beträgt 33, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 42 als unterbewertet angesehen werden kann. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Clorox-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 146,54 USD, während der letzte Schlusskurs bei 153,48 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +4,74 Prozent und wird daher neutral bewertet. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (146,6 USD) weicht mit +4,69 Prozent nur leicht vom letzten Schlusskurs ab, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Clorox-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Clorox wird als neutral bewertet. In den vergangenen zwei Wochen wurden die Kommentare und Wortmeldungen überwiegend als neutral eingestuft, während in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen angesprochen wurden. Die Auswertung ergab 2 positive und 0 negative Signale, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt die aktuelle Rendite für Clorox 3,4 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert von 2,74 Prozent liegt. Daher erhält Clorox in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Insgesamt zeigt sich Clorox aus fundamentaler Sicht als unterbewertet und erhält positive Signale in Bezug auf die Anleger-Stimmung. Die Dividendenpolitik wird als neutral bewertet, während die technische Analyse zu einer neutralen Einschätzung führt.

