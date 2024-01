Clorox Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Die Aktienanalyse des Unternehmens Clorox zeigt interessante Ausprägungen bei der Betrachtung von Sentiment und Buzz im Internet. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Clorox.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Clorox-Aktie momentan +1,13 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Neutral", da die Distanz zum GD200 sich auf -3,74 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Clorox in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht". Weiterhin zeigen sich 3 Schlecht- und 2 Gut-Signale, was zu einer "Schlecht" Empfehlung auf dieser Stufe führt.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 32. Dies bedeutet, dass die Börse 32,91 Euro für jeden Euro Gewinn von Clorox zahlt, was 30 Prozent weniger ist als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Haushaltsprodukte" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 47, was darauf hinweist, dass der Titel unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.