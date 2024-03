Clorox Aktie: Reagiert die Aktie?

Bei Clorox hat sich in den letzten Wochen eine deutliche positive Veränderung in der Stimmung und im Buzz bemerkbar gemacht. Dies deutet darauf hin, dass die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu positiven Themen zeigt. Daher wird dieses Kriterium als "Gut" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl von Beiträgen, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb dieses Kriterium als "Neutral" eingestuft wird. Zusammenfassend erhält Clorox daher für dieses Kriterium ein "Gut".

Im Hinblick auf die fundamentalen Daten liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 33, was bedeutet, dass die Börse 33,72 Euro für jeden Euro Gewinn von Clorox zahlt. Dies ist 19 Prozent weniger als bei vergleichbaren Unternehmen in der Branche. In der Branche "Haushaltsprodukte" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 41, weshalb der Titel als unterbewertet eingestuft wird und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" bewertet wird.

Für Anleger, die in die Aktie von Clorox investieren, bietet sich eine Dividendenrendite von 3,4 %, was einen Mehrertrag von 0,29 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die technische Analyse zeigt, dass die Abweichung des aktuellen Kurses von 152,08 USD zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 146,39 USD bei +3,89 Prozent liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs von 147,01 USD nahe dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 147,01 USD, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Clorox daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.