Clorox Aktie: Reagiert die Aktie?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für die Aktie von Clorox beträgt derzeit 32,91 und liegt damit 30 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für Haushaltsprodukte, der bei 46 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Clorox liegt derzeit bei 39,39, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 50,15, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt erhält die Clorox-Aktie daher ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Clorox. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung für das Sentiment. Allerdings wurde über Clorox weniger diskutiert als normal, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit hinweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Rating für die Aktie insgesamt.

Von den 8 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Clorox-Aktie sind 1 Bewertung "Gut", 3 "Neutral" und 4 "Schlecht". Dies ergibt im Durchschnitt ein "Neutral"-Rating. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Clorox vor, und das durchschnittliche Kursziel beträgt 140,43 USD, was einen möglichen Rückgang um -2,18 Prozent vom letzten Schlusskurs (143,56 USD) bedeutet. Die daraus resultierende Empfehlung ist daher "Neutral". Insgesamt erhält Clorox von den Analysten ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Analysen und Bewertungen ein gemischtes Bild für die Clorox-Aktie, das auf eine neutrale bis unterbewertete Einschätzung hindeutet.