Clorox Aktie: Keine Panik!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrücksetzer erleben, während überverkaufte Wertpapiere eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für Clorox wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 53,87 Punkten, was darauf hindeutet, dass Clorox weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 51,64, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Clorox beträgt derzeit 32, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Haushaltsprodukte" als unterbewertet angesehen wird. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Die Analysteneinschätzung für die Aktie von Clorox zeigt eine Einstufung von 1 Gut, 3 Neutral und 5 Schlecht-Einstufungen in den letzten zwölf Monaten, was insgesamt zu einer langfristigen "Neutral"-Einstufung führt. Im letzten Monat liegen keine neuen Analystenupdates vor, und das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 139,75 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -1,09 Prozent ergibt. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung der Aktie als "Neutral".

Die Anleger-Stimmung für Clorox war in den letzten zwei Wochen besonders positiv, wie aus der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien hervorgeht. Es wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Allerdings wurden auch 4 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer zusätzlichen "Schlecht" Empfehlung führt.

Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung für die Aktie von Clorox.