Clorox Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Die Clorox-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen RSI-Wert von 54, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 24,63, was darauf hinweist, dass die Clorox-Aktie überverkauft ist. Aufgrund dieser Bewertung ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating für Clorox.

Die Dividendenrendite von Clorox beträgt derzeit 3,68 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,25 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Beim Vergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Clorox im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") eine Rendite von -2,42 Prozent verzeichnet, was mehr als 165 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Haushaltsprodukte"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 705,61 Prozent, während Clorox lediglich 708,03 Prozent aufweist. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Clorox in den vergangenen Wochen deutlich verbessert, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Allerdings wurde eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hindeutet. Aufgrund der Gesamtbewertung erhält die Aktie daher insgesamt ein "Gut"-Rating.