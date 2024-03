Clorox Aktie: Jubelschreie!

Die Stimmung unter den Anlegern für die Clorox-Aktie ist derzeit positiv. Dies ergibt sich aus den Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv waren. In den letzten Tagen gab es ebenfalls hauptsächlich positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie geführt hat.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Clorox-Aktie zeigt einen Wert von 53 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI von 42,47 bestätigt diese Einschätzung, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien hat sich die Stimmung für Clorox in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke zeigt jedoch erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer, was auf ein gestiegenes Interesse an der Aktie hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Fundamental betrachtet gilt die Clorox-Aktie als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 33,72 insgesamt 19 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt ist. Aus diesem Grund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".