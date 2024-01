Clorox Aktie: Jetzt knallt es!

Der Aktienkurs von Clorox hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,52 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Verbrauchsgüter-Sektor eine Unterperformance von 165,86 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Haushaltsprodukte" beträgt 738,24 Prozent, wobei Clorox aktuell 736,72 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 32, was bedeutet, dass die Börse 32,91 Euro für jeden Euro Gewinn von Clorox zahlt. Dies ist 30 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 47. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Clorox in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Wochen standen vor allem negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt "Schlecht" Bewertung des Titels führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Clorox-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (37 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (56,07) führen zu einer "Neutral"-Bewertung des Wertpapiers.

Insgesamt ergibt sich somit eine eher negative Einschätzung für die Aktie von Clorox.