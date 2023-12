Clorox Aktie: Jetzt knallt es!

Der Aktienkurs von Clorox im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Verbrauchsgüter" zeigt eine Rendite von -2,42 Prozent, was mehr als 157 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche der "Haushaltsprodukte" verzeichnet eine mittlere Rendite von 673,58 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Clorox mit 676 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung und Diskussionsstärke rund um Clorox in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich. Die verringerte Aktivität in den sozialen Medien deutet auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer für die Aktie hin, wodurch Clorox eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Der Dividendenvergleich zeigt, dass Clorox mit einer Dividendenrendite von 3,68 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Haushaltsprodukte (3,26 %) nur leicht höher bewertet wird. Die Differenz beträgt 0,43 Prozentpunkte, was derzeit eine Einstufung als "Neutral" ergibt.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Clorox-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 149,88 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 142,34 USD liegt, was einem Unterschied von -5,03 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts basierend auf den letzten 50 Handelstagen (131,24 USD) liegt der letzte Schlusskurs darüber (+8,46 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Clorox-Aktie in der simplen Charttechnik somit ein "Neutral"-Rating.

