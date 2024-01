Clorox Aktie: Jetzt geht’s rund!

Der Aktienkurs von Clorox hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,98 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Haushaltsprodukte"-Branche im Durchschnitt um 669,55 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Clorox in diesem Branchenvergleich um -664,56 Prozent unterperformt hat. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 153,43 Prozent im letzten Jahr, und Clorox lag 148,44 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Clorox in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Clorox liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 5,64 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt, dass Clorox auf dieser Grundlage weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Clorox in Bezug auf den RSI ein "Gut"-Rating.

Im Rahmen der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Clorox weist ein KGV von 32,69 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 47,18, was einem Abstand von 31 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird der Titel daher als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso haben die Diskussionen über das Unternehmen keine signifikante Veränderung erfahren. Daher erhält die Clorox-Aktie in Bezug auf Sentiment und Buzz ein "Neutral"-Rating.