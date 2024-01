Clorox Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Die Clorox-Aktie wird aus technischer Sicht neutral bewertet, basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage, der eine Abweichung von -2,18 Prozent aufweist. Ebenso erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, da der letzte Schlusskurs nahe diesem Wert liegt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet ergab ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung aufgrund der durchschnittlichen Diskussionsintensität, obwohl eine negative Änderung in der Stimmungsrate festgestellt wurde.

In Bezug auf die fundamentalen Kennzahlen wird die Aktie von Clorox als unterbewertet eingestuft, basierend auf einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 33,17 im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Haushaltsprodukte".

Das Anleger-Sentiment zeigt mehrheitlich positive Meinungen in den sozialen Medien, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Darüber hinaus deuten Studien auf positive Signale hin, was zu einer positiven Bewertung der Anleger-Stimmung führt. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung die Bewertung "Gut".