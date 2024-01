Clorox Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Die Clorox-Aktie weist eine Dividendenrendite von 3,4 Prozent auf, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt liegt. Innerhalb der Branche "Haushaltsprodukte" wird eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3 Prozent verzeichnet. Daher wird die Aktie als neutral eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung erzielte Clorox in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,52 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Haushaltsprodukte"-Branche im Durchschnitt um 732,32 Prozent, was eine Underperformance von -730,81 Prozent für Clorox bedeutet. Auch im Sektor "Verbrauchsgüter" lag die Rendite bei 168,62 Prozent im letzten Jahr, wobei Clorox 167,1 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 8 Bewertungen für die Clorox-Aktie abgegeben, wobei 1 Bewertung als "Gut", 3 als "Neutral" und 4 als "Schlecht" eingestuft wurden. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating für die Clorox-Aktie. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenbewertungen für Clorox, jedoch ergab die Bewertung der Analysten ein durchschnittliches Kursziel von 140,43 USD, was einem Abwärtspotential von -1,26 Prozent entspricht. Somit wird auch in dieser Analysekategorie eine "Neutral"-Empfehlung für die Clorox-Aktie gegeben.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Clorox-Aktie beträgt 40, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Ebenso zeigt der RSI der letzten 25 Handelstage mit einem Wert von 50,23 an, dass Clorox weder überkauft noch überverkauft ist und somit ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Somit ergibt die Analyse der RSIs eine "Neutral"-Bewertung für die Clorox-Aktie insgesamt.