Clorox Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Der Aktienkurs von Clorox im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor zeigt eine Rendite von 6,39 Prozent, was mehr als 161 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Haushaltsprodukte-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 721,97 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Clorox mit 715,58 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine positive Veränderung bei Clorox festgestellt werden. Dies deutet darauf hin, dass die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven Themen zeigt. Daher wird dieses Kriterium als "Gut" bewertet. Die Stärke der Diskussion über das Unternehmen hat ebenfalls zugenommen, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Clorox daher in dieser Kategorie ein "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für Clorox liegt bei 16,02, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Daher wird diese Kategorie als "Gut" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 34, was als Indikator für eine neutrale Situation betrachtet wird. Insgesamt erhält Clorox daher auch in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Analysten haben der Clorox-Aktie in den letzten zwölf Monaten insgesamt 0 positive, 2 neutrale und 4 negative Einstufungen gegeben. Dies führt zu einer langfristigen Einschätzung von "Schlecht". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Clorox. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 134,6 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -12,84 Prozent bedeutet. Basierend auf der Bewertung von Analysten erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Neutral".