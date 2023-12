Clorox Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die Stimmungslage und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe, um die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet zu messen. Die Anzahl der Beiträge und die Veränderung der Stimmung über einen längeren Zeitraum liefern ein gutes Bild über die langfristige Stimmungslage. Im Falle der Aktie von Clorox ergab unsere Untersuchung, dass die Diskussionsintensität unterdurchschnittlich war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Außerdem haben wir eine negative Veränderung in der Stimmungsrate festgestellt, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Clorox bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An sechs Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch die Anleger haben verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Clorox gesprochen. Daher bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Technisch gesehen ist die Clorox derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 verläuft bei 149,77 USD, während der Kurs der Aktie bei 142,18 USD liegt, was einer Abweichung von -5,07 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von +7,92 Prozent, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite der Clorox-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 3,68 Prozent und liegt damit 0,43 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt (Branche: Haushaltsprodukte, 3,26). Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik daher als "Neutral". Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.