Clorox Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Der Aktienkurs von Clorox hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor um 1,4 Prozent erhöht, was jedoch mehr als 151 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche für Haushaltsprodukte verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 667,35 Prozent, wobei Clorox mit 665,95 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Clorox liegt bei 49,21, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, beträgt 46,54 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Clorox in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einem Stimmungsbarometer im roten Bereich führte. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie zeigt, dass Clorox aktuell nicht besonders im Fokus der Anleger steht, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt resultiert daraus eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Clorox liegt bei 32,53, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 46 liegt. Dieser verhältnismäßig niedrige Wert deutet darauf hin, dass die Aktie als "günstig" betrachtet werden kann und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut"-Rating.