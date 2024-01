Clorox Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Die Clorox-Aktie hat in den letzten Wochen in Bezug auf die technische Analyse, Fundamentaldaten, Sentiment und Dividende unterschiedliche Einschätzungen erhalten. Aus technischer Sicht wird die Aktie mit einem Kurs von 142,59 USD als "Gut" bewertet, da sie sich um +5,29 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Allerdings zeigt sich auf Basis der vergangenen 200 Tage eine "Neutral"-Einstufung, da die Distanz zum GD200 bei -4,44 Prozent liegt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Clorox bei 32,69, was unter dem Branchendurchschnitt (47,17) liegt. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung, da sie als unterbewertet angesehen wird.

Im Bereich Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für die Clorox-Aktie in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Zur Dividendenpolitik von Clorox haben die Analysten eine "Neutral"-Bewertung abgegeben, da die aktuelle Dividendenrendite mit 3,68 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (2,72) liegt.

Insgesamt zeigt die Clorox-Aktie also unterschiedliche Bewertungen in verschiedenen Bereichen, und Anleger sollten diese Faktoren bei ihrer Anlageentscheidung berücksichtigen.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Clorox-Analyse vom 02.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Clorox jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Clorox-Analyse.

Clorox: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...