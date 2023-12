Clorox Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Clorox liegt bei 49,21 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 46,54 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "neutral" bewertet.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Clorox in den sozialen Medien festgestellt. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls in den roten Bereich. Aufgrund dessen erhält die Aktie von der Redaktion eine "schlecht"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zeigt, dass über Clorox in etwa normaler Häufigkeit diskutiert wurde, was zu einem "neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "schlecht" eingestuft.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Clorox von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch die Diskussionen rund um den Wert waren überwiegend positiv. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "gut" eingestuft. Allerdings wurden auch 8 schlechte Signale herausgefiltert, was zu einer insgesamt "schlecht"-Empfehlung führt.

Mit einer Dividendenrendite von 3,68 Prozent hat Clorox derzeit einen etwas höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 3,13 Prozent. Daher wird die Clorox-Aktie in dieser Kategorie als "neutral" bewertet.