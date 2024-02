Clorox Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Clorox aktuell mit dem Wert 64,86 weder überkauft noch -verkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Neutral". Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 37, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Neutral".

In den vergangenen zwei Wochen wurde Clorox von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Die Auswertung der Redaktion ergab zudem 2 Gut- und 0 Schlecht-Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt also eine "Neutral"-Einstufung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Clorox verläuft aktuell bei 147,04 USD, während der Aktienkurs bei 152,24 USD liegt. Dies resultiert in einer Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei 145,42 USD, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität um die Aktie von Clorox die übliche Aktivität im Netz hervorbringt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Damit ist Clorox insgesamt ein "Neutral"-Wert.