Clorox Aktie: Da kann man verrückt werden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Clorox-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 61, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 47,96 eine neutrale Bewertung. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Clorox somit ein "Neutral"-Rating.

Bei den weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Aktie von Clorox in den letzten Monaten nur wenig Aktivität in der Kommunikation im Netz aufweist. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich die Einschätzung "Schlecht". Auch die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht"-Wert führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Clorox in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -679,87 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Haushaltsprodukte"-Branche verzeichnete. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite von Clorox um 157,1 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Clorox mit 3,4 Prozent leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,12 Prozent, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Dividendenpolitik durch die Redaktion führt.