Clorox Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die Clorox-Aktie wird derzeit neutral eingestuft, da der aktuelle Aktienkurs von 152,81 USD einen Abstand von +3,78 Prozent zur 200-Tage-Linie von 147,24 USD aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 145,03 USD, was einer Differenz von +5,36 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den letzten vier Wochen festgestellt werden, weshalb die Aktie hierfür als "Schlecht" bewertet wird. Allerdings wurde gleichzeitig eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was auf ein erhöhtes Interesse am Unternehmen hinweist. Insgesamt resultiert daraus ein "Schlecht"-Rating für Clorox auf dieser Stufe.

Die Dividendenrendite von Clorox liegt derzeit bei 3,4 Prozent, was nur geringfügig über dem Branchendurchschnitt von 3,07 Prozent liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie in Bezug auf ihre Dividendenpolitik als "Neutral" eingestuft.

In den sozialen Medien wurde Clorox in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ bewertet, was auch durch die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen bestätigt wird. Zudem wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene. Allerdings wurden auch 2 positive und 0 negative Signale herausgefiltert, was zu einer abschließenden "Gut" Empfehlung führt. Zusammenfassend ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.