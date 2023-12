Cloetta ABr. B Aktie: Was war das denn?

Aktienkurse lassen sich nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger einschätzen. Die Analysten haben die sozialen Plattformen nach Kommentaren zu Cloetta durchsucht und festgestellt, dass die Stimmung neutral war. In den letzten zwei Tagen wurden jedoch hauptsächlich negative Themen rund um Cloetta in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse von Cloetta innerhalb von 7 Tagen weder überkauft noch überverkauft sind. Der RSI liegt bei 34,72, was zu einer Bewertung als "neutral" führt. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 53, was ebenfalls als "neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Cloetta bei 19,15 SEK verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 18,12 SEK liegt, was zu einer negativen Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 17,99 SEK, was zu einer "neutralen" Einschätzung führt. Insgesamt wird Cloetta daher in dieser Kategorie als "neutral" bewertet.

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer negativen Bewertung der Aktie führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Hinsicht als "schlecht" bewertet.