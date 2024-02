Cloetta ABr. B Aktie: Was ist hier nur passiert?

Der Relative Stärke Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der aufzeigt, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum in Relation. Der RSI der letzten 7 Tage für die Cloetta-Aktie beträgt derzeit 44, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird. Auch der RSI der letzten 25 Tage zeigt mit einem Wert von 54,62 keine Anzeichen von überkauft oder überverkauft, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für die Cloetta-Aktie.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv in Bezug auf Cloetta. Die Auswertung von Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen ergibt die Einschätzung "Gut", da weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen aufgetreten sind.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als trendfolgender Indikator betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Für die Cloetta-Aktie liegt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 18,61 SEK, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 18,3 SEK, und auch hier wird die Cloetta-Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Cloetta in den letzten Wochen deutlich schlechter geworden ist. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

