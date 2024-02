Visionary Education Technology Holdings Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

In den letzten Wochen konnte bei Visionary eine deutliche Verbesserung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer in den sozialen Medien positiver über das Unternehmen sprechen. Daher erhält Visionary in Bezug auf das Stimmungsbild eine Bewertung von "Gut". In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge gab es keine signifikanten Unterschiede, weshalb wir dies mit einer "Neutral"-Bewertung honorieren. Zusammenfassend erhält Visionary für diese Stufe daher ein "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Visionary-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 40, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Visionary.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Visionary-Aktie derzeit bei 0,2 USD, was +5,26 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt die Einschätzung jedoch bei "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -28,57 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Positiv geprägte Diskussionen fanden an vier Tagen statt, während an sechs Tagen negative Kommunikation dominierte. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Visionary. Dadurch wird die Aktie mit einem "Schlecht" bewertet. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment also eine "Schlecht"-Einschätzung.