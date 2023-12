Cloetta ABr. B Aktie: Alles unter Kontrolle?

Der Relative Strength Index (RSI) der Cloetta liegt bei 100, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Wenn wir den RSI auf einen Zeitraum von 25 Tagen ausdehnen, bewegt sich der Wert bei 53, was als Indikator für eine neutrale Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Die Stimmung rund um die Aktie wurde auf sozialen Plattformen untersucht. Die Kommentare waren neutral, aber in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der letzte Schlusskurs der Cloetta-Aktie im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage um -8,8 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt jedoch nur eine geringe Abweichung vom letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie wird anhand der Anzahl der Beiträge und der Änderung der Stimmung bewertet. Hier zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Veränderung der Stimmung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich daher für die Cloetta-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf den RSI, eine "Neutral"-Bewertung hinsichtlich der Stimmung und eine Mischung aus "Schlecht" und "Neutral" in Bezug auf die technische Analyse.