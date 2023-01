Cliq Digital Aktie ist Wette auf Erfolg von Cliq.de. In 2022 liefert man ab, aber in 2023 scheint man vorsichtiger…

CLIQ Digital Aktie eine interessante Anlage? CLIQ Digital Aktie – KAUFEN, so eindeutig sah es der Platow Brief noch Anfang August. Nach der Verschiebung des Zukunftsprojekts CLIQ.de „um einige Monate“ kam Unsicherheit auf. auch in den sozialen Medien meldeten sich „Finfluencer“ zu Wort, die Cliq eher kritisch sehen.



Aber das scheint die operative Entwicklung der CLIQ Digital AG (ISIN: DE000A0HHJR3) nicht zu tangieren. Viele Bedenken durch – mittlerweile gewohnt? – starke Zahlen weggefegt? Wo kann man sonst noch Unternehmen finden mit Umsatzsteigerungen um 84% in Verbindung mit einem immerhin um 60% gestiegenem EBITDA? Klar, gestiegene Marketingkosten gehen zu Lasten des Gewinnwachstums, aber immer noch gilt für CLIQ-Digital, dass jeder in Marketing investierte EURO sich fast direkt in höheren Umsätzen respektive Gewinnen widerspiegelt. So hat es der globale Streaming-Anbieter aus Düsseldorf in den letzten Quartalen geschafft, immer wieder neue Rekordquartalsergebnisse zu melden. Und so ist auch diesmal.

Cliq Digital übertrifft Prognosen für 2022. Cliq Digital Aktie wartet aber noch auf Cliq.de, scheint zumindest si.

Vor den Zahlen die zufriedenen Kommentare des Managements. „2022 war wieder ein fantastisches Jahr für CLIQ. Wir verzeichneten Rekordzahlen bei Mitgliedschaften, Umsatz und Ergebnis. Mit cliq.de führten wir zudem unseren neuen und fortschrittlichsten Streaming-Dienst ein, der passgenau auf den deutschen Markt zugeschnitten ist“, sagte Luc Voncken, CEO. „CLIQ hat das Jahr mit der höchsten Netto-Cash-Position in der Geschichte des Konzerns abgeschlossen und gleichzeitig eine Rekorddividende ausgeschüttet. Trotz makroökonomischem Gegenwind sehen wir weiterhin einen starken Markt für unsere Streaming-Dienste„, sagte Ben Bos, Mitglied des Vorstands.



Im Einzelnen

Der Umsatz für das Gesamtjahr wuchs in allen Regionen um 84 % auf 276 Mio EUR (150 Mio EUR in 2021). Insbesondere ein Anstieg der bezahlten Mitgliedschaften um 45 % auf 1,9 Millionen zum 31. Dezember 2022 trug wesentlcih zu den Steigerungen bei – in 2021 waren es zum Jahresende 1,3 Millionen. Obwohl die Zahl der Mitgliedschaften leicht hinter den Erwartungen zurückblieb, wuchs der Lifetime-Value der Kundenbasis über den Erwartungen auf 141 Mio EUR nach 87 Mio EUR im Vorjahr. Dieser Wert entspricht einer Steigerung von 62 %.

Und das EBITDA stieg um 60 % und belief sich auf 44 Mio EUR nach 27 Mio EUR im Vorjahr – EBITDA-Marge von 16 % (18 % im Vorjahr). Die zugrundeliegenden Marketingausgaben haben sich im Jahr 2022 verdoppelt und beliefen sich auf 112 Mio EUR gegenüber 54 Mio in 2021. Noch funktioniert die Formel: Marketingausgaben schlagen sich fast sofort im Gewinn wieder. Auch wenn der Hebel abnimmt: Der sechsmonatige Rentabilitätsindex für das Gesamtjahr lag bei 1,45x nach 1,59x im Vorjahr und damit unter dem vom Unternehmen prognostizierten Wert von etwa 1,51x. Zugrunde liegt die Entscheidung des Managements, die Marketingausgaben weiter zu erhöhen, um eine höhere absolute Bruttomarge zu erzielen.

Cliq Digital sieht optimisitsch in 2023 – was Cliq.de bringen wird, ist die grosse Frage.

Lohnt sich die neue Fokussierung auf den Markennamen Cliq.de oder übernimmt man sich damit? Die Prognose für 2023 sieht auf jeden Fall annähernd – für Cliq-Verhältnisse – Stagnation der Marketingausgaben vor. Ob das etwa sübe rdie angekpndigte Markteingoffensive für Cliq.de aussagt? Wir dman mit dme angekündigten Quasi-Gamechanger vorsichtiger? Ist die Prognsoe fast ein Zurückrudern? Man wird sehen. Die Prognsoe für 2023 ist natürlich weiterhin auf Wachstum getrimmt:

„Für das Gesamtjahr 2023 erwartet der Konzern einen Umsatz von mehr als 345 Millionen €, angetrieben durch starke Marketing-Aktivitäten (über 120 Millionen € erwartet) und Investitionen in zusätzlichen attraktiven Content. Das EBITDA wird voraussichtlich mehr als 50 Millionen € betragen und damit die starke Profitabilität fortsetzen.“

Wie gesagt nach 112 Mio EUR Marketingausgaben in 2022 lassen die „über 12ß Mio EUR“ natürlich Platz für Phantasie…



Deshalb wird der Erfolg oder erstmal der Marktstart des neuen CLIQ.de – Angebots wichtig. Hier wird viel Marketingaufwand notwendig sein mit fehlenden spezifischen Erfahrungswerten zum Rentabilitätsindex des CLIQ.de -Angebots. Ob sich da Risiko auszahlt, entscheidet sich nach aktuellen Angaben der CLIQ Digital jetzt ab dem 15.12.2022, dem genannten Startdatum für CLIQ.de. Denn dieses soll für den deutschen Markt,der bisher eher ein Schattendasein bei dem Streaming-Konzern fristet, neue Dimensionen eröffnen und „verschob“ sich nun aus technischen Gründen, wie es seinerzeit begründet wurde.





Cliq.de – Markenauftritt in Deutschland mit neuem „Komplettangebot“ verschob sich bis zum 15.12.2022

Mit seinem sogenannten „Multi-Content-Portal“ CLIQ.de soll der Massenmarkt in Deutschland angesprochen werden – günstig und nach dem Motto „für jeden was dabei“ will man erstmals den Markennamen CLIQ werbetechnisch in den Vordergrund rücken – für eine Abo-Gebühr von 6,99 EUR monatlich. Eine Abkehr vom bisherigen Konzept – unter verschiedenen „Namen“ Streamingangebote für Nischensportarten, Spiele, einzelne Genres oder generell Filme/Serien auf diversen nationalen Märkten anzubieten. Und das war bzw. ist bisher überaus erfolgreich, wie Bilanzen, Wachstumsraten und Prognosen verdeutlichen.

Spannend werden hie rerste Wasserstinadsmeldungen zum Erfolg oder Misserfolg des neuen Angebots. Cliq Digital setzt viel auf das neue Angebot – ob zu Recht, wird man schon nach den Q1-Zahlen einschätzen können… Vielleicht ist CLIQ.de wirklich das richtige Produkt in Zeiten der Konsumzurückhaltung? Auf jeden Fall sollte man die weitere Entwicklung im Auge behalten.