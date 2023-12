Cliq Digital Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die Aktie von Cliq Digital wird auf Basis verschiedener Kennzahlen analysiert. Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie mit 4,79 deutlich niedriger ist als das branchenübliche KGV von 69,8, was auf eine Unterbewertung hindeutet. Daher wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Aktie als neutral ein, basierend auf Werten von 73,14 für den RSI7 und 39,08 für den RSI25. Während der RSI7 zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, ergibt sich für den RSI25 eine "Neutral"-Einstufung, was zu einem Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte eine deutliche Verbesserung in der Stimmung für die Cliq Digital-Aktie festgestellt werden, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wird hingegen als neutral bewertet.

Die technische Analyse zeigt einen gleitenden Durchschnittskurs von 22,36 EUR, während die Aktie selbst bei 19,84 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -11,27 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Auf der anderen Seite ergibt sich aus der Betrachtung des GD50 ein Abstand von +7,77 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.