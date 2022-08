Cliq Digital Aktie bleibt ein klarer KAUF – Platow Brief sieht CLIQ gestärkt durch Q2-Ergebnisse

CLIQ Digital Aktie – KAUFEN. Der Platow Brief sieht die Aktie der CLIQ Digital AG (ISIN: DE000A0HHJR3) weiter auf der Überholspur. Denn die CLIQ Digital Aktie war in den letzten Monaten eine gute Anlage. Und wenn man sich die „Kommentare“, Analysen und Empfehlungen in letzter Zeit so anschaut, scheint da „noch einiges möglich“ zu sein“.

Zuletzt am Dienstag setzte CLIQ Digital selber ein Ausrufezeichen. Mit einem Quartalsbericht, der als Highlights 94% Umsatzwachstum, einen EBITDA-Anstieg um 60% und ein Ergebnis je Aktie für die ersten sechs Monate von 1,97 EUR (plus 73%) zeigte. Direkt nach Veröffentlichung der Quartalsergebnisse am Dienstag befragten wir Ben Bos zu den Quartalsergebnissen, dem Ausblick und wichtigen Erfolgsfaktoren. Mit einem entwaffnenden „Wir haben es schon immer gesagt“ lässt sich das Gespräch passend umschreiben.

Denn gerade die Aktienkursentwicklung seit unserem Gespräch im Mai sollte den Aktionären Freude gemacht haben, passend zu Ben Bos Aussage im Mai „noch viel Luft nach oben bei der CLIQ Digital Aktie zu sehen.“ Ist dem immer noch so? Nach dem sehr guten Halbjahresergebnis der CLIQ Digital ergaben sich für uns einige Fragen mit klaren Antworten. Hier nun das vollständige, aktuelle Interview mit dem Vorstand Ben Bos – HIER. Und die guten Zahlen waren Grund für den Platow Brief ein Update zu seiner letzten Kaufempfehlung vom 22.06.2022 (bereits zuvor empfohlen) zu erstellen:



Cliq Digital geht Baustelle an

Die Q2-Zahlen von Cliq Digital (2.8.) waren durch die Bank stark. Der Umsatz verdoppelte sich fast von 33,1 Mio. auf 64,2 Mio Euro, getrieben von der kräftigen Geschäftsausweitung in Nordamerika (+137% auf 38 Mio Euro) und dem Anstieg im globalen Geschäft mit Multi-Content-Angeboten (+141% auf 56,2 Mio Euro; mittlerweile 87% des Gesamtumsatzes).

Das EBITDA hielt wegen geplant höherer Marketingausgaben (+148% auf 29,6 Mio. Euro) mit +60% auf 10,1 Mio. Euro (Marge: 15,7% nach 19,0% im Vj.) nicht ganz Schritt. Doch Vorstand Ben Bos zeigte sich im PLATOW-Interview zuversichtlich, die Jahresziele (Umsatz: mehr als 250 Mio.; EBITDA: mehr als 38 Mio. Euro) erreichen zu können: „Selbst wenn wir im Q3 und Q4 nur auf dem Q2-Niveau verharren, erreichen wir unsere Targets. Wir sind sehr zuversichtlich.“



Bos verteidigte das ab September geltende Angebot, alle Streaming-Inhalte von Cliq auf einer zentralen Plattform zum nahezu halbierten Preis von 6,99 (bislang: 11,99) Euro anzubieten. „Das wird unsere Margen nicht schmälern und zugleich etwas gegen die schnelle Kundenabwanderung tun, weil unsere Mitglieder dann mehr Inhalte für weniger Geld bekommen."

Das wird er beweisen müssen. Zuletzt war Cliq immer wieder dafür kritisiert worden, dass Mitglieder bereits nach sieben bis acht Monaten kündigen. Bos verwies in diesem Zusammenhang erneut darauf, dass Cliq mit jedem Kunden nach sechs Monaten einen Gewinn macht. Der mittlerweile auf 121 Mio. (31.3.: 104 Mio.) Euro gestiegene Lifetime-Value der Kundenbasis verspreche zudem eine Fortsetzung des profitablen Wachstums. Das Potenzial der Aktie (31,60 Euro; DE000A0HHJR3) halten wir für noch nicht ausgereizt.

Cliq Digital bleibt ein Kauf. Neuer Stopp: 22,50 (alt: 17,70) Euro.

