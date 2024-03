Cliq Digital Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Bei Cliq Digital wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer schlechten Bewertung im Hinblick auf die Diskussionstätigkeit führt. Allerdings zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung, was zu einer insgesamt guten langfristigen Stimmungsbewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Cliq Digital derzeit eine Rendite von 8,06 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 17,28 % als schlecht eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von 17,9 EUR der Aktie von Cliq Digital derzeit -9,09 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen schlechten Einschätzung führt. Auch im Vergleich zu den letzten 200 Tagen wird die Aktie aufgrund einer Distanz von -12,04 Prozent zum gleitenden Durchschnitt als schlecht eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Cliq Digital-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage-Basis (44,83 Punkte) als auch auf 25-Tage-Basis (53,49 Punkte), was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt erhält Cliq Digital eine neutrale Bewertung hinsichtlich der Diskussionstätigkeit, eine schlechte Bewertung in Bezug auf die Dividendenrendite und die technische Analyse sowie eine neutrale Bewertung basierend auf dem Relative Strength Index.