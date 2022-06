Cliq Digital Aktie KAUF – Platow Brief sieht CLIQ auf der Überholspur.

SGL Carbon Aktie – noch ABWARTEN. Der Platow Brief will die Aktie der SGL Carbon SE (ISIN: DE0007235301) noch genauer beobachten. Nach grossen Fortschritten und Neustrukturierung scheint man beim Unternehmen auf gutem Weg. Aber den Experten vom Platow Brief reicht ein guter Quartalsbericht noch nicht für eine Kuafempfehlung – wenig Beachtung findet der Indexabstieg der SGL Carbon, der letzten Freitag von der Deutschen Börse verkündet wurde. Platow Brief – fundiert begründete Handlungsempfehlung:



Cliq Digital setzt Zeichen

Es gibt nicht viele Unternehmen, die bei zunehmender makroökonomischer Unsicherheit auf der Überholspur bleiben. Cliq Digital gehört dazu.

Der Streaming-Anbieter erwartet für 2022 jetzt mehr als 250 Mio. Euro Umsatz (+19% ggü. vorheriger Guidance; wären +67% ggü. Vj.). Weil die Marketing-Ausgaben wie nach dem Q1 absehbar (vgl. PB v. 4.5.) kräftiger auf mehr als 90 Mio. Euro (+28,5%/+65%) steigen sollen, hält die EBITDA-Erhöhung auf mehr als 38 Mio. Euro (+15%/+41%) nicht ganz Schritt, sichert aber eine immer noch hohe Marge von etwa 15,2% (zuvor: 15,7%). Die verstärkte Werbung soll die Zahl der zahlenden Abonnenten bis Jahresende auf über 2 Mio. (zuvor: 1,7 Mio. bis 1,8 Mio.) steigen lassen.



„CLIQ Digital Aktie KAUFEN“ reicht Ihnen nicht – Jetzt “4 Wochen gratis lesen und danach 30% sparen” Zugleich setzt der scherzhaft als „der Aldi der Streamingdienste“ bezeichnete Netflix-Konkurrent auch ein Zeichen gegen die hohe Inflation. Im Zuge der Einführung einer eigenen App ab September soll die Abo-Gebühr auf 6,99 Euro gesenkt und damit der rd. 28 Mio. Nutzer umfassende deutsche Markt noch besser adressiert werden.

Zum einen setzt sich also das profitable Wachstum mit starken Raten fort, zum anderen sorgen Marketing- und Abokosten dafür, dass die EBITDA-Marge bis 2024 bei nur noch durchschnittlich 15,6% (zuvor: 16,7%) liegen dürfte. Zusammen mit der schuldenfreien Bilanz, dem starken Wachstum beim Free Cashflow von durchschnittlich 32% seit 2017 und den guten Kapitalrenditen (ROCE 5 Jahre: 17%) halten wir die Aktie (25,00 Euro; DE000A0HHJR3) angesichts eines 2022er-KGVs von 6 (5 Jahre: 11) immer noch für sehr attraktiv bewertet.

Cliq Digital bleibt ein Kauf. Stopp: 17,70 Euro. CLIQ Digital Aktie Chart – Powered by GOYAX.de

