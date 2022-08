Cliq Digital Aktie ein „KAUF“? Platow Brief, Montega und Edison Research scheinen sich einig. Und wie sieht es Vorstand Ben Bos?

CLIQ Digital Aktie war in den letzten Monaten eine gute Anlage. Und wenn man sich die „Kommentare“, Analysen und Empfehlungen in letzter Zeit so anschaut, scheint da „noch einiges möglich“ zu sein“. Zuletzt am Dienstag setzte CLIQ Digital selber ein Ausrufezeichen. Mit einem Quartalsbericht, der als Highlights 94% Umsatzwachstum, einen EBITDA-Anstieg um 60% und ein Ergebnis je Aktie für die ersten sechs Monate von 1,97 EUR (plus 73%) zeigte.



Aber die CLIQ Digital Aktie weckte schon vorher Aufmerksamkeit

Am 14.05.2022 konnten wir für unsere Leser ein vielbeachtetes Interview mit Ben Bos, Vorstand der CLIQ Digital, veröffentlichen. Unter dem Motto die Aktie habe „noch viel Luft nach oben“ erklärte er, was CLIQ macht, was es ausmacht und wohin man will. Und wenig später auf der German Spring Conference am 23.05.2022 kommentierten wir den Auftritt Ben Bos:

„CLIQ Digital’s Vorstand Ben Bos, den nwm Lesern von seinem spannenden Interview in der letzten Woche her bekannt, nutzte das Forum der German Spring Conference um in Manier eines Direktmarketingmenschen „kurz und pointiert“ seine CLIQ näher zu bringen. Er kommt von der „“alten Direktmarketingfirma „Arkade“ die früher bekannt war für Schallplatten oder CD-Sampler populärer Musik, die direkt telefonisch nach einem TV-Spot bestellt werden konnten oder eben in den „Platten-respektive CD-läden“ gekauft wurden.

Ähnlich agiert CLIQ Digital – Marketingmassnahmen zahlen sich innerhalb weniger Monate in barer Münze aus. Was auch notwendig ist, da ein Kunde bereits nach 7-8 Monaten durchschnittlich wohl wieder CLIQ verlässt. Überschaubare Contentausgaben und zielgerichtete Marketingausgaben zur Kundengewinnung, so ist CLIQ Digital seit Jahren erfolgreich.“ HIER DER VOLLSTÄNDIGE ARTIKEL.

Am 22.06.2022 Gastbeitrag des Platow Briefes über CLIQ Digital – „Überholspur“

So begann die klare Kaufempfehlung de Platow Briefs für die Gesellschaft:

„Cliq Digital setzt Zeichen – Es gibt nicht viele Unternehmen, die bei zunehmender makroökonomischer Unsicherheit auf der Überholspur bleiben. Cliq Digital gehört dazu.