Cliq Digital Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Cliq Digital schüttet eine Dividendenrendite von 8,06 % aus, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 23,84 % eine Unterperformance von 15,78 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag.

Auf fundamentaler Ebene zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cliq Digital bei 4,97 liegt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Software" eine starke Unterbewertung von 93 Prozent signalisiert. Daher wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie der Cliq Digital bei 21,07 EUR verläuft. Aktuell liegt der Aktienkurs jedoch bei 19,36 EUR, was zu einem Abstand von -8,12 Prozent führt und somit eine Einstufung als "Schlecht" ergibt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt sich ein Abstand von -5,7 Prozent, was ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Befund auf Basis der technischen Analyse.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmung bezüglich Cliq Digital in den letzten Tagen größtenteils positiv. An acht Tagen überwogen positive Themen, während an zwei Tagen negative Kommunikation vorherrschte. In letzter Zeit jedoch war die Diskussion der Anleger mehr von negativen Themen über das Unternehmen geprägt. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.