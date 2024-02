Cliq Digital Aktie: Hilfe!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei einem überverkauften Titel eher Kursgewinne möglich sind. Für Cliq Digital wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 72,31 Punkten, was darauf hinweist, dass Cliq Digital überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weniger stark schwankend und zeigt, dass Cliq Digital weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Cliq Digital von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Beiträge zeigt eine überwiegend positive Stimmung und Themen rund um den Wert. Insgesamt kann daher die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft werden.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Cliq Digital verläuft bei 20,84 EUR, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt, da der Aktienkurs mit 17,3 EUR einen Abstand von -16,99 Prozent aufgebaut hat. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt mit 20,22 EUR unter dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt wird Cliq Digital daher auf Basis der technischen Analyse als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher erhält Cliq Digital in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen eine gemischte Bewertung für Cliq Digital, wobei der RSI auf 7-Tage-Basis eine überkaufte Situation anzeigt, die Anleger-Stimmung jedoch positiv ist. Die technische Analyse gibt hingegen eher negative Signale, während das Sentiment und der Buzz neutral sind.