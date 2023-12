Clipper Realty Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Die Clipper Realty Inc-Aktie wird derzeit mit einer neutralen Einstufung bewertet, da der Aktienkurs bei 5,49 USD liegt und damit einen Abstand von -0,36 Prozent zur 200-Tage-Linie von 5,51 USD aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 5,02 USD, was einer Differenz von +9,36 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich somit für die Clipper Realty Inc-Aktie eine "Gut"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Stimmungslage unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, wobei sich in den vergangenen ein, zwei Tagen vermehrt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Clipper Realty Inc zeigten. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie daher mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Clipper Realty Inc-Aktie beträgt aktuell 6, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt dagegen keine Über- oder Unterbewertung an und wird daher mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating für die Clipper Realty Inc-Aktie.

In den letzten zwölf Monaten wurden 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten für die Clipper Realty Inc abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 11 USD, was einer Steigerung um 100,36 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält die Clipper Realty Inc-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.