Clipper Realty Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 2 Analystenbewertungen die Aktie von Clipper Realty Inc abgegeben, wobei 2 Bewertungen als "Gut" eingestuft wurden. Es gab keine "Neutral" oder "Schlecht" Bewertungen, was zu einem insgesamt positiven Rating für die Aktie führt. Im vergangenen Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Clipper Realty Inc. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten beträgt 11 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 107,94 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 5,29 USD ergibt. Basierend auf diesen Zahlen lautet die Empfehlung für die Aktie daher "Gut".

Eine weitere wichtige Bewertungskomponente ist das Sentiment und Buzz im Internet. In diesem Zusammenhang zeigt die Analyse, dass die Diskussionsintensität für Clipper Realty Inc durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls nur geringfügige Veränderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für dieses Kriterium.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiteres Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für den 7-tägigen Zeitraum liegt bei 56,68, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 46,12 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Rating basierend auf dem RSI.

Zuletzt wurde die Stimmungslage in sozialen Netzwerken analysiert, die in den vergangenen Tagen überwiegend positiv war. Allerdings war in den letzten Tagen eine verstärkte negative Diskussion über Clipper Realty Inc zu beobachten. Aufgrund dieser Gemengelage bewertet die Redaktion die Aktie auch in diesem Punkt als "Neutral".

Zusammenfassend ergibt sich also ein "Neutral"-Rating sowohl aus der Analyse des Anleger-Sentiments als auch aus den anderen Bewertungskriterien.