Clinuvel Pharmaceuticals Aktie: Das war nicht abzusehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Clinuvel Pharmaceuticals Ltd":

Die Technische Analyse der Clinuvel-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 17,09 AUD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 14,32 AUD weicht somit um -16,21 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (15,9 AUD) liegt unter dem aktuellen Schlusskurs, und zwar um -9,94 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf eine positive Stimmung rund um die Clinuvel-Aktie hin. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen insgesamt als "Gut" einzustufen ist.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie 25,93, was 12 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Biotechnologie) liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Jedoch liegt die Dividendenrendite von Clinuvel bei 0,42 Prozent, was 2,38 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. In diesem Vergleich wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält somit eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.