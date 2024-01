Clinuvel Pharmaceuticals Aktie: So kann man sich irren!

Die Aktie von Clinuvel wird momentan unterbewertet, basierend auf dem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 25,93, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Biotechnologie" weist einen Wert von 29,86 auf. Aufgrund fundamentaler Kriterien erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 17,53 AUD, während der aktuelle Kurs bei 15,65 AUD liegt, was zu einer Abweichung von -10,72 Prozent führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 16,48 AUD unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -5,04 Prozent entspricht. Insgesamt erhält Clinuvel damit aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Clinuvel-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf kurzfristiger (7 Tage) als auch auf etwas längerfristiger (25 Tage) Basis. Daher wird die Aktie in Bezug auf den RSI mit "Neutral" bewertet.

Die Stimmung rund um die Aktie wird anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beurteilt. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Clinuvel bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".