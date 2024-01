Clinuvel Pharmaceuticals Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Die Stimmung und das Interesse an der Aktie von Clinuvel haben sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, so unsere Analyse der Internet-Kommunikation. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein gesunkenes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Insgesamt erhält die Aktie daher von uns eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Clinuvel derzeit bei 17,75 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 15,67 AUD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -11,72 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 16,39 AUD, was zu einem Abstand von -4,39 Prozent und einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt vergeben wir daher die Gesamtnote "Neutral".

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Clinuvel bei 25,93, was unter dem Branchendurchschnitt von 29,85 liegt. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Clinuvel liegt bei 73,86, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 62,74, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Das Gesamtbild führt daher zu einem Rating von "Schlecht".