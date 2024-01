Clinuvel Pharmaceuticals Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Weitere Suchergebnisse zu "Valeo":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Clinuvel wurde der 7-Tage-RSI auf 61,59 Punkte festgelegt, was auf ein neutrales Rating hinweist. Ebenso erhält die Aktie auch für den längerfristigen RSI25 ein "Neutral"-Rating, da dieser bei 53,52 liegt.

Im Bereich der technischen Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage weicht um -10,63 Prozent ab, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so erhält Clinuvel eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich hingegen eine positive Veränderung in den sozialen Medien, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die Anlegerstimmung auf den sozialen Plattformen ist überwiegend positiv, daher wird die Aktie auch hier mit "Gut" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis positive Bewertung für Clinuvel basierend auf den technischen Analysen und dem Stimmungsbild der Anleger in den sozialen Medien.