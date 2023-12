Clinuvel Pharmaceuticals Aktie: In Lauerstellung

Der Relative Strength Index oder RSI ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Clinuvel liegt bei 62,6, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 45, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher auch die Einstufung "Neutral" erhält.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt vor allem positive Meinungen zur Aktie von Clinuvel veröffentlicht. Dies führte zu einer insgesamt positiven Bewertung des Anleger-Sentiments als "Gut".

Die Dividendenrendite von Clinuvel beträgt 0,48 Prozent bezogen auf das Kursniveau und liegt somit nur leicht über dem Branchenmittel von 0,23 Prozent. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral".

Fundamental betrachtet ist Clinuvel aus unserer Sicht im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Biotechnologie) unterbewertet, da die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 24,77 gehandelt wird, was einem Abstand von 14 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 28,89 entspricht. Auf fundamentaler Basis erhält Clinuvel daher eine Empfehlung als "Gut".