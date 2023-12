Clinuvel PharmaceuticalsADR Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Clinuvel wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Biotechnologie) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 24,77, was einem Abstand von 14 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 28,89 entspricht. Aus fundamentaler Sicht ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Clinuvel liegt bei 62,6, was darauf hindeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 45. Dies wird als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Die Diskussion über das Unternehmen war jedoch erhöht, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Clinuvel-Aktie bei 17,97 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 16,51 AUD liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 16,3 AUD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält Clinuvel auf Basis der verschiedenen Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung.