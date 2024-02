Clinica Baviera Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Die Clinica Baviera-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 20,89 EUR verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 24,1 EUR, was einem Unterschied von +15,37 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven charttechnischen Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt wird analysiert und beträgt aktuell 23,67 EUR, was einer Steigerung von +1,82 Prozent entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf kurzfristiger Basis. Insgesamt erhält die Clinica Baviera-Aktie eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 87, was auf eine "Überkaufung" hinweist und somit zu einer negativen Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Tage liegt bei 50 und weist somit weder "Überkaufung" noch "Überverkaufung" auf, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt die RSI-Analyse eine negative Bewertung für die Clinica Baviera-Aktie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken und im Internet ist neutral. Die Beitragsanzahl und die Stimmungsänderung ergeben ein neutrales langfristiges Stimmungsbild. Die Anleger haben weder positiv noch negativ über das Unternehmen Clinica Baviera gesprochen. Dadurch wird die Aktie insgesamt neutral bewertet.

In Zusammenfassung ergibt sich für die Clinica Baviera-Aktie eine neutrale Einschätzung basierend auf technischer Analyse, RSI und Anleger-Sentiment.