Climeon Registered (B) Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Climeon wurde der 7-Tage-RSI auf 58 Punkte festgelegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt bei 35,83 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge in Bezug auf Climeon, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Climeon derzeit bei 2,64 SEK verläuft, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 1,742 SEK, was einem Abstand von -34,02 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 1,27 SEK, was einem positiven Signal von +37,17 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Aktivität und Stimmungsänderung bei Climeon im langfristigen Zeitraum durchschnittlich waren, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich für Climeon in allen Punkten eine "Neutral"-Bewertung.