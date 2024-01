Climeon Registered (B) Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Die Anleger-Stimmung bei Climeon in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist laut einer Analyse der vergangenen zwei Wochen insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "neutral" führt.

Die Stimmung rund um die Aktie wird auch durch die Anzahl der Beiträge und die Veränderung der Stimmung im Internet beeinflusst. Nach einer Untersuchung dieser Faktoren zeigt sich eine mittlere Aktivität, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Climeon weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einem "neutralen" Rating führt.

In technischer Hinsicht beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Climeon auf 2,68 SEK, während der aktuelle Kurs der Aktie 1,79 SEK beträgt. Die Distanz zum GD200 beträgt -33,21 Prozent, was zu einer Bewertung von "schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt hingegen einen Abstand von +40,94 Prozent, was zu einer Gesamtnote von "neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Climeon-Aktie beträgt 60, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "neutralen" Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ebenfalls eine "neutral" Bewertung, da die Aktie auch auf längerfristiger Basis weder überkauft noch überverkauft ist.

Zusammenfassend lässt die Analyse der verschiedenen Faktoren zu Climeon auf eine insgesamt "neutrale" Bewertung schließen.