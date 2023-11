Mit Clime Investment Management wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies wird durch die Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation zueinander bestimmt. Im Falle von Clime Investment Management wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass die Clime Investment Management-Aktie überkauft ist und deshalb ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt einen Wert von 100, was bedeutet, dass das Wertpapier auch auf dieser Basis als überkauft eingestuft wird und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Aktie von Clime Investment Management eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und damit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Auch die Rate der Stimmungsänderung deutet auf eine "Neutral"-Wert hin.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Clime Investment Management-Aktie von 0,32 AUD eine Entfernung von -17,95 Prozent vom GD200 (0,39 AUD) auf, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Ebenso zeigt der GD50 einen Kurs von 0,35 AUD, was zu einem Abstand von -8,57 Prozent führt und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Signal für den Aktienkurs darstellt.

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Einschätzung des Aktienkurses. Die Analyse auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und in den vergangenen ein bis zwei Tagen positive Themen aufgegriffen wurden. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut".

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Clime Investment Management, wobei die technische Analyse und der RSI auf eine überkaufte Situation hinweisen, während das Anleger-Sentiment positiv ausfällt.