Clime Investment Management Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Die Clime Investment Management-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,36 AUD für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,305 AUD, was einem Unterschied von -15,28 Prozent entspricht. Aufgrund dieses Wertes erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,32 AUD wird analysiert, und hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,69 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Clime Investment Management-Aktie für die einfache Charttechnik daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung in den sozialen Medien und unter den Marktteilnehmern war in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Clime Investment Management. Es gab mehr negative als positive Tage, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Clime Investment Management daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes rund um Clime Investment Management in den sozialen Medien. Auch die Diskussion und die Anzahl der Beiträge zeigen keine signifikanten Unterschiede. Daher wird das Sentiment und der Buzz um das Unternehmen als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse betrachtet zudem das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Aktuell zeigt der RSI für die Clime Investment Management-Aktie einen Wert von 100, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 60, was auf eine neutrale Positionierung hinweist. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Schlecht".

Insgesamt erhält die Clime Investment Management-Aktie demnach gemischte Bewertungen aus technischer und emotionaler Sicht.