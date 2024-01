ClimateRock Ordinaryes Aktie: Lieber erstmal halten!

Weitere Suchergebnisse zu "ClimateRock":

Die Climaterock-Aktie wird derzeit von verschiedenen Faktoren neutral bewertet. Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 10,73 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 11,11 USD lag, was einer Abweichung von +3,54 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (10,99 USD) liegt nahe am letzten Schlusskurs (+1,09 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Climaterock zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls, dass die Climaterock-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher erhält die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde ebenfalls als eher neutral bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Climaterock-Aktie basierend auf verschiedenen technischen und sentimentalen Faktoren.