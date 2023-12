ClimateRock Ordinaryes Aktie: Es geht auch anders!

Weitere Suchergebnisse zu "ClimateRock":

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben Climaterock auf sozialen Plattformen analysiert und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. Zudem haben Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Climaterock diskutiert. Aufgrund dieser Erkenntnisse wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Aus technischer Sicht betrachtet liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Climaterock-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 10,69 USD. Der letzte Schlusskurs liegt mit 11,065 USD um +3,51 Prozent höher, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 10,96 USD in der Nähe des letzten Schlusskurses (+0,96 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Climaterock-Aktie mit einem Wert von 20 als überverkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich mit einem Wert von 25 die Einschätzung als überverkauft, was erneut zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum ergibt eine "Neutral"-Einstufung für Climaterock. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

Insgesamt ergibt sich für Climaterock somit eine positive Stimmungsbewertung und eine neutrale Bewertung aus technischer Sicht sowie hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung.